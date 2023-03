Premium Het beste van De Telegraaf

Cupido schoot vaak mis bij Gordon: ’Ik roep altijd dat iemand de ware is’

In het najaar van 2023 trouwt Gordon met de Australische Gavin. Ⓒ Instagram

In het televisieprogramma Gordon gaat trouwen ging Gordon (54) in 2017 al op zoek naar de ware, maar uiteindelijk blies hij het huwelijk af omdat hij niets voelde voor zijn toekomstige echtgenoot. Zes jaar later lijkt het dan toch te gebeuren: de presentator annex zanger gaat trouwen met de 30-jarige Gavin Rozario. Gordons zoektocht naar zijn droomman ging gepaard met de nodige obstakels, want Cupido heeft bij hem behoorlijk vaak misgeschoten...