Snoop Dogg overwoog debuutplaat opnieuw op te nemen

Swift besloot een aantal albums opnieuw op te nemen nadat artiestenmanager Scooter Braun door de overname van haar oude platenlabel de nieuwe eigenaar van de masteropnames was geworden. Door nieuwe versies uit te brengen, is ze in ieder geval de eigenaar van die opnames.

„Ze verdiende er niks aan dus nam ze albums opnieuw op met het idee van: mijn fans zullen me steunen. Want dit is mijn zang en mijn muziek. Ik zou moeten verdienen aan een project wanneer je het koopt”, legt Snoop Dogg haar beslissing uit.

De rapper had het er met een van zijn zoons over en was bijna de studio ingedoken voor Doggystyle 2.0, maar besloot het niet te doen omdat hij vindt dat het geen plaat is waarbij dat zou werken. „Het (album, red.) was een gevoel, het was een moment. Je kunt dat niet doen herleven door het na te doen.”