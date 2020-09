Rihanna bont en blauw na ongeluk met elektrische scooter

„Rihanna is nu helemaal in orde, maar ze ging vorige week onderuit op een elektrische scooter, waarbij ze gewond is geraakt aan haar voorhoofd en gezicht”, laat haar woordvoerder weten aan verschillende Amerikaanse media. De zangeres heeft verder geen ernstige verwondingen opgelopen en het herstel ’verloopt voorspoedig’.

Door de foto’s, die al snel op sociale media belandden, dachten bezorgde fans aanvankelijk dat Rihanna door iemand was geslagen. In 2009 werd ze door haar toenmalige vriend Chris Brown ernstig toegetakeld.

Rihanna is niet de enige beroemdheid die een slechte ervaring heeft gehad met een elektrisch voertuig. Ook X Factor-jurylid- en bedenker Simon Cowell maakte onlangs een lelijke val van een elektrische fiets, waarbij hij zijn rug brak.