Daisy Ridley maakt comeback als Rey in nieuwe Star Wars films

Regisseur Sharmeen Obaid-Chinoy werkt aan een Star wars-film over een nieuwe orde Jedi die door Skywalker worden opgeleid. De film speelt zich zo’n 15 jaar af na Episode IX, waar Ridley voor het laatst te zien was als haar personage Rey. Het nieuws dat Ridley terugkeert werd tijdens de conventie met gejuich ontvangen door de fans.

Daarnaast maakt Dave Filoni een film gebaseerd op gebeurtenissen in de populaire Disney+-serie The mandalorian. James Mangold, die ook de aankomende Indiana Jones-film regisseert, werkt aan een nog naamloze prent over de eerste Jedi.

Naast Star wars-films staan er ook de komende jaren de nodige tv-projecten op de rol. Zo wordt er onder meer gewerkt aan series als Skeleton crew, The acolyte en het tweede seizoen van Andor.