Akwasi zingt op racismedag NPO

Het concert staat in het teken van diversiteit, laten de NTR en North Sea Jazz donderdag weten. Het is bovendien de eerste keer sinds de coronacrisis dat het Metropole Orkest weer in volledige bezetting bij elkaar zal komen.

Sommige artiesten zullen live aanwezig zijn bij het orkest, anderen geven via een onlineverbinding acte de présence. Het concert is op NPO 2 te zien vanaf 19.20 uur.

Een ander onderdeel van de speciale NPO-dag wordt een debat over het thema racisme. AVROTROS laat donderdag weten nog niet veel aanmeldingen binnen te hebben van mensen die mee willen discussiëren over racisme in de Nederlandse samenleving.

Jort Kelder

Tijdens de speciale aflevering van De Stelling met Jort Kelder die voor zondagavond gepland staat, kunnen alle Nederlanders die de behoefte voelen meepraten over het onderwerp. Maar er zijn „nog niet genoeg goede aanmeldingen om de tribune te vullen”, laat een woordvoerder donderdag weten. Er is plek voor 75 mensen.

De stelling waar in het programma over wordt gesproken is: het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar. De speciale thema-aflevering van het programma De Stelling wordt zondagavond om 20.30 uur live uitgezonden vanuit Rotterdam en duurt een uurtje. Mensen kunnen zich melden bij de omroep.

’Sympathie voor Forum’

Het feit dat Jort Kelder het debat presenteert, leidde tot felle kritiek. Het collectief Black Renaissance, de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en de oud-directeur van het Nationaal Instituut Slavernijverleden vinden dat de NPO het onderwerp niet serieus neemt door Kelder te vragen voor deze klus. De presentator „sympathiseert met Forum voor Democratie”, zo stellen zij, en heeft in het verleden met regelmaat vermeend racistische opmerkingen gemaakt.

AVROTROS wil niet inhoudelijk ingaan op de kritiek. „Jort Kelder heeft in het verleden aangetoond een prima gespreksleider te zijn”, stelt een woordvoerder. „Hij staat daar niet om zijn eigen mening te geven en dat gaat hij in principe ook niet doen.” Voor het debat wordt ook gezocht naar bekende Nederlanders die willen meepraten over het onderwerp. De omroep kan nog niet zeggen wie hiervoor worden benaderd.