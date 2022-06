Premium Het beste van De Telegraaf

Bronnen verklaren aan Privé: ’Mick Jagger wilde ondanks corona gewoon optreden’

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Tot grote teleurstelling van duizenden fans maakte Mick Jagger maandag bekend te zijn besmet met het coronavirus, waardoor het concert van de Rolling Stones in de Johan Cruijff ArenA in het water viel. Ⓒ ANP/HH

Nog altijd zit Mick Jagger ondergedoken in het Amstel Hotel in Amsterdam. Daar is de 78-jarige zanger gespot, daags nadat hij het concert van de Rolling Stones afgelopen maandag in de Johan Cruijff ArenA moest afbreken, omdat hij corona onder de leden bleek te hebben. De legendarische frontman baalt, zo melden bronnen aan Privé, dat hij al die tienduizenden fans heeft moeten teleurstellen. „Ik had makkelijk kunnen optreden.”