Cardi B: ik heb geen ruzie met Ariana Grande

Volgens Cardi heeft iemand de account aangemaakt en daar gedaan alsof het een geheime persoonlijke pagina van haar was. Schermafbeeldingen waaruit zou blijken dat Cardi zelf, haar zusje en vakgenoot Lil’ Kim de account zouden volgen, zijn volgens haar gephotoshopt.

Op de pagina werd de suggestie gewekt dat Cardi hard uithaalde naar haar medemuzikanten. Daarop raakte de hashtag #CardiBIsOverParty trending. „Blijkbaar denken er mensen dat ik een nepaccount heb op Instagram”, aldus de rapper in een video in haar Stories. „Denken deze mensen dat ik een 15-jarig meisje ben?”

Ze benadrukt geen ruzie te hebben met de sterren die ze zou hebben uitgescholden. „Ariana Grande? Ik heb geen probleem met haar. Waarom zou ik het over haar hebben. Ik vind haar muziek leuk. Verzin geen leugens over me. Ik word er moe van en het is irritant.”