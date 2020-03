Enrique Iglesias en Ricky Martin samen op tournee

De zangers trappen hun tournee op 5 september af in Phoenix en betreden daarna onder meer de bühne in Houston, Los Angeles, New York, Miami, Toronto en Washington DC, om op 30 oktober af te sluiten in Atlanta.

Beide zangers wonnen meerdere belangrijke muziekprijzen in hun carrière en scoorden grote hits. De Colombiaanse zanger Sebastián Yatra verzorgt het voorprogramma.