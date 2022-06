OG3NE-zangeres Lisa Vol weer verliefd

„Oh, mijn vlam”, schrijft Lisa – die dinsdag met haar zussen, vrienden én haar nieuwe liefde in Parijs haar 28e verjaardag vierde – bij een foto waarop ze zichtbaar straalt door de man aan haar zijde. Datzelfde geldt voor deze Robin de Brie, die zich op sociale media artist noemt.

Lisa maakte eind vorig jaar bekend weer vrijgezel te zijn. De zangeres en haar toenmalige vriend Ergin Arslanbas, die ruim zeven jaar samen waren, hadden ’in goed overleg’ besloten een punt achter hun relatie te zetten.

„We koesteren de mooie herinneringen van onze relatie met een lach en zijn dankbaar voor de troost die we elkaar hebben kunnen bieden in droevige tijden”, schreef Vol op Instagram. „De verwachtingen van het leven kunnen soms toch te veel verschillen. Het doet nu veel pijn maar iets in ons zegt dat dit ons uiteindelijk beide gelukkiger zal maken.”