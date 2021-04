Kleinzoon Liam voor Joop van den Ende

Ⓒ ANP/HH

MediaLane-producente Iris van den Ende en haar man Vincent Biekman zijn afgelopen dinsdag de trotse ouders geworden van zoon Liam. „Op 6 april is onze zoon Liam geboren. We zijn tot over onze oren verliefd op ons kleine lieve mannetje”, laten zij vrijdag aan Privé weten.