President Zuid-Korea feliciteert regisseur Parasite met Oscars

Moon roemt vervolgens de Koreaanse filmgeschiedenis en zegt verheugd te zijn dat een Koreaanse film op gelijke voet staat met films uit andere landen. Bovendien is de president dankbaar dat de regisseur en acteurs ’ons volk trots en moed geven in een periode waarin we het hoofd bieden aan grote problemen’. Afsluitend zegt de president benieuwd te zijn waar Bong Joon-Ho nu aan werkt en dat hij de regisseur altijd zal aanmoedigen.

Parasite won als eerste niet-Engelstalige film in de geschiedenis de Oscar voor beste film. Ook sleepte de film de beeldjes voor beste regie, beste scenario en beste buitenlandse film in de wacht. Een verbouwereerde Bong Joon-Ho zei tijdens zijn dankwoord voor beste film dat hij had verwacht wel klaar te zijn na het winnen van beste buitenlandse film.