Claudia de Breij was volledig zichzelf tijdens gesprekken met Amalia

„Ik dacht gelijk al: ik zal qua etiquette wel allerlei dingen verkeerd doen maar ze vinden me óf aardig óf niet. Ik kan niet iets zijn wat ik niet ben. En dat was ook in het contact met haar”, aldus De Breij. „Als je iemand wilt leren kennen, moet je jezelf ook een beetje laten kennen. Als ik dan ineens mezelf anders ga voordoen dan ik ben, dan komt er geen echt contact.”

Zo lang ongedwongen praten met de troonopvolger vond De Breij bijzonder al is ’alles in no-time ook weer normaal’. De twee gingen onder meer samen op pad in de auto van de cabaretière. „Dan sta je daar voor paleis Huis ten Bosch en dan denk je: ’maar wacht even, ik moet nu niet met de troonopvolger een botsing krijgen’. Dat is daarna ook direct weer over en dan gingen we après-skimuziek luisteren. Het was af en toe even een knop omzetten van: dit is nu gewoon.”

De Breijs boek over Amalia verscheen afgelopen dinsdag. Ze schreef het portret naar aanleiding van de aanstaande 18e verjaardag van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.