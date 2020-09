Gordon Ramsay maakt debuut als spelshowpresentator

Het programma Bank Balance, dat de kok ook produceert, heeft helemaal niets te maken met koken. In de show nemen kandidaten het tegen elkaar op door met hun kennis en behendigheid letterlijk een stapel geld op te bouwen.

„Het gaat episch worden”, zegt Ramsay over zijn nieuwe klus. „Het is zo’n intens spel met zoveel gevaar om veel te winnen en nog groter te verliezen, waarbij het verschil tussen mislukking en succes altijd op het spel staat. Ik ben zo blij om samen te werken met het fantastische team van de BBC en kan niet wachten om de studio in te gaan en die goudstaven te stapelen.”