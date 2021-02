Gordon verkoopt miljoenenvilla: ’Ik kan eindelijk weer opnieuw beginnen’

De woning, met een woonoppervlak van 471 vierkante meter en acht kamers, stond sinds 2019 te koop. Gordon laat weten enorm blij te zijn met de verkoop. „Ik kan eindelijk weer opnieuw beginnen”, aldus de presentator.

De villa stond eerder al te koop in 2016 en 2013, maar zonder succes. Het is niet bekend of Gordon de vraagprijs van maar liefst 2,9 miljoen euro heeft gekregen.