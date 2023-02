Royal Mail onthult eerste postzegel met koning Charles

De afbeelding is door de koning zelf goedgekeurd en is dezelfde die ook op de Britse ponden staat. Volgens Simon Thompson van de Royal Mail zijn de zegels uniek, omdat het land van uitgifte niet op de zegel is geprint. „De afbeelding van de koning is voldoende”, meent hij.

Oude postzegels met wijlen koningin Elizabeth erop, mogen nog wel gewoon verkocht worden. Zodra deze op zijn, krijgen verkopers de nieuwe zegels met Charles.