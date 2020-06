Linda de Mol lijdt aan ’safe toilet syndrome’

„Ik vind de sfeer geweldig, dat geklooi met het opzetten van de tent, kletsen met de buren, de blikjes limonade in de koelbox, ’s morgens verse broodje halen in de kantine, ’s avonds de barbecue aan, badmintonnen en een potje kaarten aan de klaptafel”, somt De Mol haar mooie herinneringen aan kamperen op in de nieuwe LINDA.

Toch is ze allesbehalve fan van deze vorm van vakantie en is ze niet van plan ooit weer te gaan kamperen. „De enige reden waardoor ik nooit meer op een camping teruggevonden ben, is dat ik – sinds ik volwassen ben – lijd aan het safe toilet syndrome. Wat er in het kort op neerkomt dat ik, als er geen ‘veilig’ toilet in de buurt is (lees: een wc waar niemand je ziet, hoort of ruikt), spontaan volledig op slot ga en na een week constipatie een uiterst pijnlijke bevalling van een soort steen tegemoetzie”, geeft ze toe.

En met die angst wordt het knap lastig op een camping. „Het zijn meestal ruimtes die slechts door dunne wandjes van elkaar worden gescheiden. Boven en onder open, zodat je voeten ziet naast een pot en alles van iedereen hoort plonzen, plensen en ontsnappen en daar ga ik dus psychisch en fysiek spontaan van in lockdown.”