Emily Ratajkowski voelt zich sexy met okselhaar

Het Amerikaanse model noemt het al dan niet scheren van haar okselhaar als voorbeeld. „Op de ene dag heb ik zin om het te scheren, op de andere dag voel ik me juist sexy als ik het niet doe. Geen van beide besluiten maakt me meer of minder feministisch”, schrijft ze. „Zolang het mijn beslissing is, is het de juiste beslissing.” Bij het artikel staat een foto van Ratajkowski, met ongeschoren oksels.

Ratajkowski beschrijft hoe ze tijdens haar studie aan de Universiteit van Californië een vak over gender volgde. Ze raakte naar eigen zeggen geobsedeerd. „Ik was geschokt over hoe weinig ik begreep over gender, en ik startte met nadenken over mijn eigen identiteit als vrouw.”