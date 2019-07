Katja Schuurman niet voor de wet getrouwd

„Wij hebben gewoon ons huwelijk gevierd op een manier die wij mooi vonden. Niet voor de wet en niet voor de kerk, maar voor waar wij in geloven”, zo vertelt Katja aan RTL Boulevard. „En dat zijn vrienden, familie, liefde en vriendschap.”

Ondanks dat het huwelijk niet wettig is, voelt het voor Katja wel echt. „Je voelt toch een diepere verbinding. Het voelt gewoon hartstikke goed.”

Het was Femke Halsema die op de grote dag de trouwambtenaar was, maar zij verbond het stel dus niet officieel in de echt.

