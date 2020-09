Gossip Girl-acteur Penn Badgley verwelkomt zoontje

Het is nog niet bekend hoe de zoon van de Gossip Girl-acteur en zijn vrouw heet. In februari maakte het stel bekend dat er een kindje op komst was, nadat Domino eerder twee miskramen had gekregen.

Voor Badgley is het zijn eerste kind. Kirke heeft al een 12-jarige zoon met haar ex Morgan O’Kane.

Het paar ontmoette elkaar in 2014 en trouwde drie jaar later. Penn had eerder een relatie met Gossip Girl-collega Blake Lively.