’5 miljoen voor 5 seconden Meghan in Suits’

Een botoxfabrikant uit Duitsland is bereid om grof geld neer te leggen wanneer Meghan minimaal 5 seconden in beeld is met hun product, een crème die het effect van een botoxinjectie zou hebben. Zij bieden 5 miljoen dollar. Om de royal over te halen, voegt de fabrikant daaraan toe dat het geld gedoneerd kan worden aan de stichting One Young World, die door Harry en Meghan ondersteund wordt.

Het is de tweede keer dat het bedrijf de aanbieding doet. De eerste keer haakten ze in op geruchten in Amerikaanse media dat Meghan het biologische product zelf al zou gebruiken. Ook haar schoonzus Catherine, Madonna en Michelle Obama gebruiken het middel om ’jong te blijven ogen’, als we de modebladen mogen geloven.

Meghan verliet de serie Suits, waar zij faam mee maakte, in aanloop naar haar huwelijk met prins Harry. Geruchten over een terugkeer doken herhaaldelijk op, maar werden steeds weer door NBC Universal ontkracht.

Er kon toen eigenlijk ook ook geen sprake van zijn dat Meghan dat als volwaardig lid van het Britse koninklijk huis zou doen. Nu zij echter per 1 april officieel geen royal meer is, ligt dat mogelijk anders.