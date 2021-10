Mart Hoogkamer: ’Ik had zangles, maar kon niet tegen kritiek’

Sterren

Dochter Star Wars-icoon Carrie Fisher: ’Ik mis mijn moeder en oma nog elke dag’

Billie Lourd heeft het nog altijd ontzettend moeilijk met het verlies van haar moeder Carrie Fisher, die eind 2016 op zestigjarige leeftijd overleed. In de podcast New Day vertelt de actrice dat ze het nog steeds lastig vindt om in interviews te praten over de dood van haar moeder.