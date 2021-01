Engelbert Humperdinck (84) besmet met coronavirus

De Brit heeft zelf geen symptomen en maakt zich vooral zorgen om zijn vrouw Patricia die ook besmet is en de ziekte van Alzheimer heeft. „Ze heeft zoveel meegemaakt en doet wat ze kan. Ze is een geweldige en sterke vrouw.”

Humperdinck is vooral bekend van zijn hits Release Me en The Last Waltz. In 2012 deed de zanger namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisiesongfestival. Hij werd een-na-laatste.