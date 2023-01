Echtgenoot Riley Keough onthult geboorte van dochter op uitvaart Lisa Marie Presley

„Bedankt dat je me hebt laten zien dat liefde het enige is dat telt in dit leven. Ik hoop dat ik van mijn dochter kan houden zoals jij van mij hield, zoals je van mijn broer en mijn zussen hield”, las Ben de brief van zijn vrouw Riley aan haar moeder voor.

„Bedankt dat je me kracht hebt gegeven, mijn hart, mijn empathie, mijn moed, mijn gevoel voor humor, mijn manieren, mijn humeur, mijn vasthoudendheid. Ik ben een product van je hart, mijn zussen zijn een product van je hart, mijn broer is een product van je hart.”

Smith-Petersen, die in 2015 met Keough trouwde, ging niet verder in op de geboorte van hun dochter. Een vertegenwoordiger van Riley bevestigde het nieuws aan Page Six. Wanneer het meisje ter wereld is gekomen of hoe ze heet is nog niet bekendgemaakt.

Lisa Marie overleed vorige week op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Zondag werd haar leven „gevierd” met een dienst op Graceland. Onder anderen Axl Rose, Sarah Ferguson en Alanis Morissette waren aanwezig.