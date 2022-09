Premium Het beste van De Telegraaf

Pianovirtuoos Lang Lang: ’Disney ís de hele wereld’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Lang Lang: „Wat als ik nooit piano had leren spelen? Dan was mijn blik op de wereld heel anders geweest.” Ⓒ Foto’s Richard Harbaugh, Simon Webb

Pianovirtuoos Lang Lang was vorig jaar nog in het Concertgebouw voor een uitvoering van de Goldberg-variaties van Bach. Maar net zo gemakkelijk stapt de Chinese pianist over op Disney-melodieën. Bedrieglijk eenvoudig, want aan het Disney Book is vier jaar gewerkt. „Het is geen kwestie van filmliedjes naspelen.”