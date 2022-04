Songfestivalinzending Oekraïne vrijdag te gast bij Jinek

De leden maken momenteel een promotour door Europa om aandacht te vragen voor de situatie in hun thuisland, dat eind februari werd binnengevallen door de Russen. Het nummer Stefania, dat eigenlijk een ode was aan de moeder, is door de oorlog uitgegroeid tot strijdlied voor de Oekraïners.

Behalve de Oekraïense inzending, zal ook de Spaanse Eurovisie Songfestivalkandidaat bij Jinek te zien zijn. Zangeres Chanel zal vrijdagavond haar nummer SloMo ten gehore brengen. De Nederlandse producer Arjen Thonen componeerde het nummer.

Verder schuiven ook Edsilia Rombley en Cornald Maas aan om te praten over Eurovision in Concert, dat dit weekend in AFAS Live in Amsterdam plaatsvindt. Kalush Orchestra is een van de deelnemers van het voorproefje op het Eurovisie Songfestival dat jaarlijks gehouden wordt.