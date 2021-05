Courteney Cox over Friends-reünie: ’Het was zo emotioneel’

„Het was geweldig”, zegt Cox tegen DeGeneres. „Het was zo emotioneel, maar het was geweldig, het was echt leuk. Er waren veel verrassingen en het was gewoon fantastisch.”

Hoofdrolspelers David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry zijn allemaal van de partij bij de reünie. Ze zullen niet in de huid kruipen van hun personages, maar vooral terugblikken op de serie.

De serie met Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe en Joey was van 1994 tot 2004 op televisie en was een groot succes. Nog altijd worden afleveringen van Friends op tv herhaald.