Cara Delevingne: ’Als ik door zou gaan zou ik dood eindigen’

Sinds vier maanden is Cara Delevingne nuchter. Ⓒ Getty Images

Cara Delevingne was jarenlang de favoriet van de catwalk en bereikte een supermodellenstatus waar de meesten alleen van kunnen dromen. Háár droom spatte echter in duizend stukjes uiteen. In enkele maanden tijd raakte ze haar eens zo geliefde status kwijt door steeds grilliger wordend gedrag. Er werd niet langer gesproken over haar unieke verschijning, maar over haar vreemde uitspattingen en mentale welzijn. Inmiddels heeft Cara haar leven weer op de rit, is ze vier maanden nuchter en blikt ze terug op de heftige periode die bijna haar ondergang werd.