Archie viert eerste verjaardag in Los Angeles

Archie Harrison Mountbatten-Windsor werd 6 mei 2019 geboren in het Portland-ziekenhuis in Londen. De zoon van de 38-jarige voormalige actrice en haar 35-jarige prins is zevende in de lijn van de Britse troonopvolging. Titels heeft hij niet: Harry en Meghan kozen er bewust voor om deze weg te laten.

Het eerste jaar van Archie was een behoorlijk turbulente voor zijn ouders. De hertog en hertogin van Sussex liggen al tijden in de clinch met de Britse roddelpers en besloten om een stap terug te doen binnen het Britse hof. Ze zijn niet langer senior leden van het koningshuis en maken ook geen gebruik van de aanspreektitels zijne en hare koninklijke hoogheid. Ze verhuisden vlak nadat de coronacrisis in Engeland begon naar Canada en van daaruit naar Amerika. Voor Archie betekent dat onder meer dat hij nu al drie woonplaatsen heeft gehad.

In de eerste maanden woonde hij met zijn ouders in Frogmore Cottage, op het landgoed Windsor. Royaltyliefhebbers kregen Archie in zijn eerste jaar weinig te zien. Behalve de officiële foto’s rondom zijn geboorte en doop was hij eigenlijk in september pas echt voor het eerst te zien toen Harry en Meghan hun zoontje meenamen naar hun ontmoeting met aartsbisschop Desmond Tutu tijdens hun tiendaagse bezoek aan Zuid-Afrika.