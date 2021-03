René le Blanc: ’Vreselijk, hoe kwetsend ze over mij praten’

Kort na het overlijden van zijn schoonmoeder werd zanger René le Blanc negatief verrast door kwetsende berichten. „Ze mogen mij een kwal vinden, maar dit soort teksten gaat te ver.” Ⓒ HH/ANP

Het plotselinge overlijden van zijn schoonmoeder JOKE zorgt voor veel verdriet bij hitzanger RENÉ LE BLANC (52). „De mama van mijn vriendin JOLANDA was niet alleen familie, ze was ook mijn grootste fan. De laatste dagen voor haar overlijden hebben we nog veel gepraat. Het was zo ontroerend om te horen hoeveel ze van ons houdt.”