Premium Het beste van De Telegraaf

Jessica Simpson had geheime affaire met filmster: ’Ik voelde mij een callgirl’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

In een kort verhaal, genaamd Movie Star: They Always Say They’re Single, heeft Jessica Simpson (42) een boekje open gedaan over een affaire die ze in het geheim heeft gehad met een ’wereldberoemde filmster’. Maar wie de mysterieuze acteur is, laat ze in het ongewisse. De zangeres onthult dat ze ’ontroostbaar’ was toen ze eenmaal ontdekte dat hij al een vriendin had. „Ik wilde nooit die andere vrouw zijn.”