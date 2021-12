50 Cent zegt sorry tegen Madonna voor belachelijk maken foto’s

De ruzie begon toen de 46-jarige rapper, die in het echt Curtis Jackson heet, eerder deze week was losgegaan op een reeks foto’s die Madonna had gedeeld op Instagram. Daarop is de voormalige Queen of Pop onder meer te zien in lingerie.

50 Cent vergeleek de zangeres vervolgens met de heks uit The Wizard of Oz en daar kon Madonna de humor niet bepaald van inzien.

Ze sloeg terug door een foto van zichzelf met de rapper te delen, met daarbij de tekst: „Dit is 50 Cent die doet alsof hij mijn vriend is, maar nu heeft hij ervoor gekozen om mij belachelijk te maken. Jammer dat je je nieuwe carrière een boost probeert te geven door anderen voor gek te zetten. Je bent gewoon jaloers dat jij er niet zo goed uitziet als ik of dat je niet zo veel plezier kunt hebben als ik op mijn leeftijd.”

Na de tirade van de zangeres greep 50 Cent naar Twitter, het bericht heeft hij inmiddels verwijderd, waar hij de popdiva zijn excuses aanbood. „Het lijkt erop dat ik Madonna heb gekwetst, aangezien ze een foto uit 2003 heeft opgegraven. Maar, goed. Het spijt me, het was niet de bedoeling je pijn te doen. Ik haal hier geen voldoening uit en ik zei wat ik op dat moment dacht – omdat ik een soortgelijke foto ooit eerder gezien. Hopelijk accepteer je mijn excuses.”

Voor zover bekend heeft Madonna nog niet gereageerd op de spijtbetuiging.