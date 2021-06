Linda Hakeboom krijgt zes maanden lang ’chemo light’

„Ik heb een beetje een rare dag”, vertelt Linda in haar Instagram Stories. „Ik ga zo weer naar het ziekenhuis, na een heel lange tijd daar eigenlijk niet te zijn geweest. Ik ben vier weken een soort van ’vrij’ geweest, van de kanker. En dat voelde ook heel lekker.”

Helaas heeft Linda daarna minder positief nieuws te melden, wat voor haar als een ’domper’ voelt. „Ik ga weer aan de chemotherapie. Voor zes maanden lang. Dus dat is, voor als je je weer goed voelt, best een heftig vooruitzicht. Ik heb er heel weinig zin in. Ik zal ook gewoon eerlijk zijn. Maar aan de andere kant: het moet ook gebeuren. We gaan het gewoon doen en ik zie wel weer hoe ik me ga voelen.”

Linda benadrukt dat de kanker niet terug is. „Ik krijg deze chemo omdat er altijd een kans is dat er ergens een kwaadaardige cel in mijn lichaam achtergebleven is. Omdat er bij de operatie nog wat kwaadaardige rotzakjes zijn gevonden, moeten we daar toch vanuit gaan.” De documentairemaakster krijgt een lichtere vorm van chemotherapie. „Ze noemen het ook wel ’chemo light’, het gaat niet met een infuus, maar met pillen die je zelf thuis kan nemen.”

Het is niet te voorspellen hoe deze behandeling uit zal pakken. „Hoe dan ook zijn er weer bijwerkingen en is het spannend. (...) Je gaat in de trein zitten en ziet wel waar de rit je brengt. Het ziekenhuis houdt me heel goed in de gaten de komende tijd!”