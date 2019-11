Vooral rappers maken kans op titel Dom Bontje

Lil Kleine, Donnie en Boef zijn dit jaar gespot met coyotebont en vossenbont. Gerard Joling droeg een kraag van coyotebont en Samantha Steenwijk hulde zich in een kraag gemaakt van twee wasbeerhonden. Jackie Groenen droeg een muts met een pompom van wasbeerhondenbont.

Bontvrij

Alle genomineerden zijn volgens Stichting Bont voor Dieren voorafgaand aan de definitieve nominatie uitgebreid geïnformeerd over het dierenleed dat schuilgaat achter de bontindustrie. Zij kregen daarbij de mogelijkheid Bont voor Dieren te benaderen en bontvrij te gaan, maar hebben dit niet gedaan.

Ook rapper Ali B werd door Bont voor Dieren benaderd vanwege het dragen van echt bont in een reclamespot. Hij zegt zich er niet bewust van te zijn geweest dat de jas echt bont was. „De jas die ik droeg in de promo van het programma De Mensentuin is uitgekozen door mijn stylist en is niet mijn eigen jas. Het was in opdracht en ik was in de veronderstelling dat het bont nep was. Er hangt geen bont in mijn garderobe en ik wil het ook helemaal niet dragen.”

Famke Louise

Mensen kunnen tot de laatste dag van het jaar hun stem uitbrengen. Begin januari maakt Bont voor Dieren de winnaar bekend. Vlogster Famke Louise is vorig jaar uitgeroepen tot Dom Bontje van het jaar. Meer dan 25.000 mensen brachten toen hun stem uit.