Jan Dijkgraaf gaat voor ’bewijs’ naar show Nasrdin Dchar

Nasrdin Dchar deelde zijn al dan niet echt gebeurde anekdote gisteren op Twitter: een ober in een restaurant had gegrapt dat hij hem kende van tv, maar ’gelukkig niet van Opsporing Verzocht’. De acteur wist niet goed wat hij ermee aan moest en vroeg naar de meningen op Twitter. Die werden ruimschoots gegeven en tekenden zich af in twee kampen: degenen die vonden dat de acteur zich niet zo druk moest maken om een grapje en degenen die vonden dat de opmerking van de ober écht niet door de beugel kon.

Jan Dijkgraaf had nog een andere kijk op de zaak; bij hem begon zijn ’bullshitdetector opeens keihard te loeien’. Hij wijdde er één van zijn befaamde ’briefjes’ van Jan aan en vroeg daarin aan Dchar naar een aantal feiten die zijn verhaal konden ondersteunen.

Dat schoot op zijn beurt weer bij Dchar in het verkeerde keelgat. Die schreef dus een brief terug, ook in het openbaar; ook gedeeld op Twitter. Antwoorden verstrekte hij niet, wel nodigde hij Dijkgraaf van harte uit naar zijn voorstelling te komen. Waarop Jan in de pen klom voor zijn tweede briefje.

De ’Professioneel buttkicker’, zoals Dijkgraaf zichzelf omschrijft op het sociale platform, is de beroerdste niet en laat in zijn vervolgbriefje weten de uitnodiging aan te nemen. „Ik ben er op 11 december, de geboortedag van mijn overleden vader, bij in De Meervaart in Amsterdam” Hij levert er direct ’bewijs’ daarvan in de vorm van een schermafdruk van het bestelde kaartje, bewijs dat hij nog steeds verwacht te krijgen van Dchar. Strategisch koos hij dan ook voor de plaats in de zaal naast de geluidsman van Dchar. „Dan kom ik ruim op tijd en kan ik, voor wij na afloop van je voorstelling “met elkaar in gesprek gaan”, bij hem checken hoe het nou precies zat, in dat restaurant in IJmuiden.”

Ondertussen wijzen andere volgers de acteur erop dat wat hij meemaakte, veel overeenkomst vertoont met een grap die Najib Amhali ooit maakte in zijn voorstelling. Wellicht dat daar aan gerefereerd werd, suggereren zij. Hoe het ook zij: wordt vervolgd.