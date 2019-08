HAZES zegt VAKANTIE met VRIENDIN af!

Er lijkt nu echt een einde te zijn gekomen aan de relatie tussen André Hazes en zijn Monique. Een gezinsvakantie naar Frankrijk is afgezegd, en thuis wonen zou hij ook al niet meer doen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Geruchten dat het opnieuw niet zou boteren tussen ANDRÉ HAZES en de moeder van zijn zoontje, MONIQUE WESTENBERG, doen al langer de ronde. Maar de hitzanger doet inmiddels ook niet meer zijn best ze te ontkennen. Volgens bronnen woont hij al niet meer thuis en PRIVÉ ontdekt dat een vakantie, die voor dit najaar was gepland, door hem is afgezegd. Valt nu toch het doek voor deze bewogen liefdesrelatie?