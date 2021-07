Belgische prinses Elisabeth geniet ’enorm veel’ van tijd in leger

„Ik heb me veel moeten aanpassen hier, maar ik heb er enorm veel van genoten”, zei de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. Elisabeth begon na de zomer aan haar militaire opleiding van een jaar. Momenteel is ze met de andere leerling-officieren op kamp in Aarlen. Dat vormt de laatste fase van de eerstejaars opleiding. „Ik heb fantastische mensen ontmoet, veel nieuwe ervaringen opgedaan.”

Prinses Elisabeth hoopt ’jullie terug te zien op 21 juli’. Dat is de nationale feestdag van België, waarop de koning en zijn familie traditiegetrouw een defilé afnemen. In plaats van naast haar ouders plaats te nemen op het podium bij het Koninklijk Paleis in Brussel, marcheert Elisabeth dit jaar mee in het defilé.