Premium Het beste van De Telegraaf

Geen plaats bij Viaplay voor ’mister Formule 1’ Collega’s over vertrek F1-commentator Olav Mol: ’Je moet fatsoenlijk omgaan met zo’n coryfee’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Olav Mol zal na dit seizoen niet meer op tv te horen zijn als commentator van de Formule 1. Ⓒ Robin Utrecht

Amsterdam - Olav Mol (59) zal na dit seizoen, na dertig jaar, niet meer op tv te horen zijn als commentator van de Formule 1. Hoewel diens stem volgens vakcollega’s onlosmakelijk verbonden is aan de sport, wordt ook gesteld dat het wellicht tijd is voor een frisse wind. „Het is treurig, maar je moet een keer verjongen.”