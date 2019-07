Verleidster Dorien Rose gaat na acht maanden alweer scheiden

„Het is klaar. Ik heb me vergist. Ik heb vorige week mijn scheidingspapieren getekend, dus dat is klaar... Binnen drie weken is het officieel”, zo vertelt Dorien aan Shownieuws.

Dorien gaf in 2018 haar jawoord in Las Vegas. Over de reden van de breuk wil ze niet teveel kwijt. „Ik heb geen bewijs van dat ze is vreemdgegaan, maar ik vertrouw haar in ieder geval niet. (...) Je moet signalen nooit negeren, dat is de les die ik aan iedere vrouw wil meegeven. Wanneer je bepaalde dingen denkt, ga niet over je eigen gevoel heen en geloof in je eigen intuïtie.”

Met haar carrière gaat het in tegenstelling tot haar privéleven dan wel weer lekker, Dorien is binnenkort te zien in de films Fuck De Liefde en Onze Jongens in Miami.