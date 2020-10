100e zaak Mr. Frank Visser: luid kerkgenootschap onder in flat

Ⓒ Tom Cornelissen

Bij hun eerste geheime ontmoeting klikte het direct tussen Mr. Frank Visser en Viktor Brand en een gouden tv-duo was geboren. Inmiddels behandelen ze in Mr. Frank Visser doet uitspraak hun honderdste zaak. Dat imposante aantal werd haast bij lange na niet gehaald. Brand dacht in het begin: hoe houd ik het vol om na iedere draaidag met een hartslag van 180 naar het plafond te liggen staren?, maar Mr. Frank Visser gaf raad.