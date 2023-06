Peter Gillis moet van rechter Belgische villa slopen

De villa is vier jaar geleden gebouwd op Gillis' vakantiepark Het Blauwe Meer in Lommel. De 61-jarige vakantieparken-ondernemer, bekend van SBS-realityserie Massa is kassa, had geen vergunning. De rechtbank in Hasselt spreekt van een ’aanfluiting’ en hekelt Gillis' ’asociaal gedrag, de gemakzucht en pure onverschilligheid voor de overlast’ die hij veroorzaakte.

De rechtbank legde Gillis persoonlijk een boete op van 8000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het vakantiepark moet een boete van 60.000 euro betalen, waarvan eveneens de helft voorwaardelijk is. Als de villa niet binnen tien maanden is gesloopt, komt daar een dagelijkse dwangsom van 250 euro bovenop.

Gillis heeft het al langer aan de stok met de gemeente Lommel. Die kreeg eerder deze maand van de rechter te horen dat hij Het Blauwe Meer binnen een jaar moet ontruimen en overdragen.