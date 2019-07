James Bond wenst Max Verstappen succes

„Mr Bond, we’ve been expecting you...”, twitterde Red Bull Racing zondag met een knipoog naar de beroemde oneliner uit de Bond-films. Op een bijgevoegde foto is de te zien dat Daniel Craig samen met Verstappen en zijn teamgenoot Pierre Gasly poseert.

Bond staat al het hele weekend in de schijnwerpers bij Red Bull, dat Aston Martin als sponsor heeft, het Britse automerk waar James Bond dol op is. Zo mocht Verstappen al in de beroemde Goldfinger-auto rijden, een Aston Martin DB5. Bovendien is de race van zondag de 1007e Grand Prix in de Formule 1. „Een mooie gelegenheid om onze samenwerking met Aston Martin in Bond-stijl te vieren”, zei teambaas Christian Horner eerder.

Op de auto’s van Verstappen en Gasly prijkt daarom pontificaal het iconische Bond-logo en de coureurs hebben voor de gelegenheid speciale pakken aan die lijken op smokings.