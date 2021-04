’Muziekindustrie is schuldig aan overdosis rapper DMX’

„Die hele industrie is verrot. Het is een bodemloze put van geluk of depressie, een tussenweg is er simpelweg niet. Ik zeg niet dat er nooit iemand een helpende hand heeft uitgestoken, maar er waren zoveel mensen die wisten van dit probleem, dat het nooit zo ver had mogen komen. Maar zodra er geld verdiend kan worden, kijken mensen al gauw weg. En dan bekommert niemand zich om een persoon als DMX, die al sinds zijn jeugd kampt met mentale problemen, iets wat zich later uitte in verslavingen”, aldus Flex.

DMX liet eerder in zijn biografie weten meerdere malen flink geslagen te zijn door de vriendjes van zijn moeder en zegt door een leraar voor het eerst in aanraking te zijn gekomen met crack, op 14-jarige leeftijd. Iets wat volgens hem de boel verergerde: de drugs verlichtten destijds de pijn van de mishandeling.

Flex liet zich ook uit over alle sociale media posts die bekende artiesten plaatsten. „Pfff, hou op. Iedereen post een fotootje waarop ze met DMX staan, met de beste wensen en dat soort shit. Maar niemand die hem even een belletje heeft gegeven de afgelopen 10 jaar. Daar kan ik echt helemaal niks mee, ik vind dat zo fucking nep. Zeg dan gewoon niks.”

Rapper DMX worstelt al jaren met een verslaving. In 2016 werd de rapper bewusteloos aangetroffen en werd hij gereanimeerd. Twee jaar later moest hij de cel in nadat er bij een test cocaïne in zijn lichaam was gevonden. In 2019 liet hij zichzelf opnemen in een afkickkliniek.