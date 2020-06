Hitproducer Jack $hirak vader geworden

Het jongetje draagt de naam Guillaume Theo Poelek Willemsen. Op Instagram plaatste Jack enkele foto’s van zijn pasgeboren zoontje.

Jack $hirak, de artiestennaam van Julien Willemsen, is de grote man achter talloze hiphopacts in Nederland. De 26-jarige producer maakt onder meer muziek voor Boef, Lil Kleine, Ronnie Flex, Broederliefde. Elf van zijn nummers bereikten de eerste plaats in de Single Top 100, waarvan Treinstation van Boef vrijdag de laatste was.

In 2018 won $hirak een MTV Award voor Best Dutch Act.