Ook Who Wants To Be A Millionaire levert miljonair af

De leraar geschiedenis en politicologie beantwoordde alle vijftien vragen goed en gebruikte slechts één hulplijn. Donald deed het beter dan zijn broer Davyth. Die ging vorig jaar naar huis met 500.000 pond.

De coronapandemie zorgt ervoor dat Donald het even rustig aan moet doen met genieten, aldus SkyNews. „Hoe graag ik ook op een vlucht naar de VS was gestapt of zoiets, dat is nu gewoon even geen optie.” Hij gaat nu eerst een rondreis in eigen land maken.

Eind augustus wist in Nederland iemand voor het eerst de hoofdprijs van 1 miljoen euro te winnen in de tv-quiz BankGiro Miljonairs. De 68-jarige Henny uit Lelystad wist eveneens alle vijftien vragen goed te beantwoorden.

Slechts één keer eerder wist iemand in het Nederlandse programma alle voor de hoofdprijs benodigde vijftien vragen goed te beantwoorden. Dat was in 2001, toen nog 1 miljoen gulden werd gewonnen.