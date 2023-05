Rutger Castricum duikt in Nederlandse onvrede

„Steeds is de verrassing groot als wel in Amerika Trump als wel hier de BBB heel groot wordt”, vertelt hij. „Dan schrikt iedereen. Maar het komt mede omdat bepaalde groepen met bepaalde gedachtes snel worden weggezet en genegeerd. Daarmee wordt gedaan alsof het er niet is. Ik vind dat je er juist wel mee moet praten.”

„We hebben het nationalisme vanuit meerdere kanten belicht dus vanuit de religieuze kant, maar ook vanuit de boeren en vanuit de complotdenkers. Het nationalisme is breed gedragen in Nederland. Deze mensen staan voor onvrede en een bepaald soort gedachten, lijnrecht tegenover het sociaal wenselijke.”

Strijdbare types

Het zijn strijdbare types die in beeld worden gebracht zoals Ben die ver gaat voor vrijheid van meningsuiting. „Hij wilde een spandoek met daarop de cartoon van profeet Mohammed in beeld brengen. Om hem te beschermen heb ik toen wel op camera gezegd dat ik dat niet zou doen. Maar hij staat voor zijn zaak en vindt dat als hem iets overkomt dat dan maar moet. Best schrijnend.”

Ook wordt een boerin geportretteerd die vindt dat ze moet vechten voor haar vaderland en dat boeren zorgen voor het land. „Het zijn mensen die zich zorgen maken over Nederland en die zorgen zou je voor een gedeelte kunnen begrijpen”, aldus Castricum. „Dit zijn mensen die in een hoek zijn gezet. Die veel te lang zijn genegeerd en opzij gezet. Ook door de publieke omroep. Op het moment dat je mensen niet aan het woord laat en de neus voor hen ophaalt kom je er ook niet achter dat dit in die hoofden omgaat. De NPO zit in de maag met Ongehoord Nederland, maar heeft ook veel te lang geen oor gehad voor dit geluid en niet mét deze mensen gesproken. Dat begint nu pas door te komen.”

Kritisch zijn

Het laatste wat wat hij wilde doen was met een vingertje wijzen. „Je moet zeker kritisch zijn en er ook niet vol in meegaan. Maar ik heb ze voornamelijk uit laten praten en niet na twee uitspraken de mond gesnoerd. Ik vind het juist interessant aan mijn vak om met mensen in gesprek te gaan waar je het niet mee eens bent, maar soms snapt waar hun gevoel vandaan komt.”

De serie is vanaf dinsdag 9 mei te zien op NPO3 om 20:25 uur of op NPO Plus.