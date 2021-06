Discovery zwijgt over Ibiza-incident in serie Jaimie Vaes

Haar verloofde Lil Kleine kwam vorige maand onder vuur te liggen, nadat hij werd opgepakt omdat hij gewelddadig zou zijn geweest tegen zijn vriendin. De rapper zou zijn verloofde hebben mishandeld in een suite van het gloednieuwe Oku Hotel. Bebloed en gewond meldde zij zich volgens ooggetuigen midden in de nacht bij de receptie, waarna een receptiemedewerker de politie waarschuwde en Lil Kleine gearresteerd werd. Na twee nachten in de cel te hebben doorgebracht besloot de Spaanse Officier van Justitie de zaak onvoorwaardelijk te seponeren bij gebrek aan bewijs.

Het koppel bracht daarna een statement naar buiten waarin zij stellen dat er niets klopt van de ’geruchten die rondgaan omtrent dit incident’. Wat er dan wel op die bewuste nacht is gebeurd hebben ze nooit verteld.

Het nieuwe seizoen van realitysoap Jaimie: In The Vaes Lane is vanaf 15 juli op Discovery+ te zien. Het was de bedoeling dat het tweede seizoen toe zou werken naar het huwelijk van Jaimie Vaes en Lil Kleine. Zij zouden elkaar op Ibiza eeuwige trouw beloven. Het huwelijk werd eerder uitgesteld vanwege de coronacrisis. Of het huwelijk er überhaupt nog komt, is niet duidelijk.

Bronnen uit hun entourage vertelden Privé eerder deze maand dat Jaimie een appartement op Ibiza heeft gehuurd, waar zij zich zou willen vestigen met hun tweejarig zoontje. Volgens hen is Jaimie alsnog vastbesloten voor zichzelf te kiezen na alle toestanden die zich op het eiland hebben afgespeeld.