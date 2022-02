Premium Het beste van De Telegraaf

Audiotours ’Humor in kunst’ voor diverse Haagse musea Cabaretier Marco Lopes: ’Die mindfuck van Escher is op zich eigenlijk al grappig’

Door Esther Kleuver

Marco Lopes: „Niet in alle prenten zag ik direct de humor, dus je komt vanzelf bij bepaalde kunstwerken uit, zoals bijvoorbeeld Belvédère.” Ⓒ Foto Anne van Zantwijk

Is het een rups of toch een salamander? Bij het zien van het Wentelteefje van kunstenaar M.C. Escher moest cabaretier Marco Lopes eigenlijk vooral meteen aan Pokémon denken. Zo vertelt hij in de door hem ingesproken audiotour Humor in Kunst, waarmee hij het publiek door het museum Escher in Het Paleis in Den Haag leidt.