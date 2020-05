Jon Ola Sand zwaait na tien jaar achter de schermen af

„Ik wens iedereen veel succes volgend jaar. Heel veel dank aan alle geweldige songfestivalfans en volgers. Het waren de tien mooiste jaren van mijn leven”, zo schrijft Sand in een kort dankwoord op Twitter.

Voor Sand, die bij de fans uitgroeide tot cultfiguur, zou zaterdag eigenlijk een heel andere rol weggelegd zijn in de grote finale. Nog een keer had hij groen licht kunnen geven voor het uitdelen van de punten met zijn vaste uitspraak ’take it away’.

Tijdens de tv-uitzending rond de loting in januari in Rotterdam werd Sand nog wel getrakteerd op een compilatievideo van zijn optredens. Sand wordt opgevolgd door Martin Österdahl. De Zweedse televisieproducent was als uitvoerend producent betrokken bij de songfestivals van 2013 en 2016.