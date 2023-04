Echtgenote Drake Bell vraagt scheiding aan en wil voogdij over kind

Het stel heeft samen een zoontje genaamd Wyatt, van 2 jaar oud. Volgens TMZ wil Von Schmeling de volledige voogdij over het kind. De acteur zou zijn zoon wel mogen bezoeken middels een bezoekregeling.

Bell, bekend van de serie Drake & Josh, werd vorige week woensdag nog als vermist opgegeven. Lokale politie deed daar melding van omdat zij zich zorgen maakten om zijn veiligheid. TMZ meldde dat Bell gedreigd had zichzelf wat aan te doen. Een dag later liet de politie weten dat Bell was gevonden en ’veilig’ was.