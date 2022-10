Özcan Akyol stopt na vijf jaar met programma op Radio 1

Akyol zegt te stoppen vanwege tijdgebrek. „Het was voor mij een geweldige eer dat ik vijf jaar met hart en ziel dit programma kon presenteren”, stelt de presentator. „Helaas valt de vaste verplichting op de zaterdagnacht niet meer te combineren met andere werkzaamheden. Om die reden moest ik besluiten om te stoppen met Onze Man in Deventer. Maar ik ben nog lang niet klaar met het maken van radio en podcasts.”

BnnVara laat weten in de toekomst te willen blijven samenwerken met Akyol. Het programma ging in december 2017 van start en won tweemaal de Nachtwacht Award voor het beste nachtprogramma op de Nederlandse radio.

De presentator moest dit voorjaar enige tijd besluiten om zijn programma vanwege bedreigingen niet meer uit te zenden vanuit zijn huiskamer in Deventer, maar vanuit de studio in Hilversum. Hij nam dit besluit in samenspraak met de politie. De bedreigingen kwamen binnen bij het AD, waar hij een column heeft. Twee jaar geleden kreeg een man een taakstraf opgelegd nadat hij Akyol via Twitter met de dood had bedreigd.